ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر الساحل الجنوبى الشرقى لجزيرة هاواى، في أعقاب تدفق الحمم من فوهة بركان كيلاويا.

يذكر أن أول يناير الماضي، بدأ بركان كيلاويا في هاواي، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، بالثوران مرة أخرى، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن فوهة البركان أصبحت في قمتها.

أكثر البراكين نشاطًا

ويعد كيلاويا أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، والذي اندلع آخر مرة منذ 16 شهرًا بدءًا من سبتمبر 2021، وكان لدى هاواي بركانان يقذفان الحمم جنبًا إلى جنب لمدة أسبوعين تقريبًا.