وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، وفقًا لقناة الحرة الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 7.5 ميل جنوب شرق باهالا و47 ميلاً جنوب غرب هيلو على عمق حوالي 20 ميلاً.

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