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ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر الساحل الجنوبى الشرقى لجزيرة هاواى، في أعقاب تدفق الحمم من فوهة بركان كيلاويا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، وفقًا لقناة الحرة الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 7.5 ميل جنوب شرق باهالا و47 ميلاً جنوب غرب هيلو على عمق حوالي 20 ميلاً.
يذكر أن أول يناير الماضي، بدأ بركان كيلاويا في هاواي، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، بالثوران مرة أخرى، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن فوهة البركان أصبحت في قمتها.