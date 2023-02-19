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على عمق 77 كيلومترًا

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إندونيسيا

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر بحر مالوكو، اليوم، ويقع غربي المحيط الهادئ في إندونيسيا

مركز الزلزال

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلومترًا، عند التقاء خط عرض 2.43 درجة شمالاً وخط طول 126.10 درجة شرقًا، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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وكان زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم 6 فبراير الجاري، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجات ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.

وارتفع عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط، الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا إلى أكثر من 46 ألف قتيل، وعشرات آلاف المصابين، الذي ما زال الآلاف منهم يخضعون للعلاج.

ارتفاع أعداد القتلى

وأعلن رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ارتفاع حصيلة أعداد قتلى الزلازل إلى 40.642 شخصاً، مشيراً إلى استمرار عمليات الإنقاذ والعثور على ناجين رغم مضي أكثر من 12 يوماً على وقوع الزلازل.

وقال رئيس آفاد يونس سيزر، في مؤتمر صحفي أمس السبت، إن الزلازل أثرت على ما يقرب من 10 آلاف حي سكني في 11 ولاية جنوبي تركيا.

الهزات الارتدادية

وأشار إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الأول تجاوزت 5.700، مؤكداً أن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة لليوم الثالث عشر.

وتابع: عمليات الإنقاذ تجري بحساسية كبيرة. وجرى إنقاذ عالقين تحت الأنقاض في اليوم الثالث عشر، مما منحناً مزيداً من الأمل.

 

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