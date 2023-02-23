زلزال بقوة 5 ريختر يضرب تركيا شعر بها سكان لبنان وسوريا

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أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، مساء اليوم الخميس، أن زلزالًا وقع بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية هاطاي جنوب البلاد.
وكانت قد أعلنت الإدارة التركية، اليوم الخميس، أن تركيا سجلت 8 آلاف و550 هزة ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الـ 6 من فبراير الجاري، وتسببت الهزة الأرضية الجديدة في حالة من الذعر والرعب بين الأهالي في تركيا.
وفي وقت سابق من اليوم، سجلت تركيا هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر بولاية مالطيا، وذلك وفقًا لما أفادت به تقارير إعلامية.
وتشهد تركيا في الفترة الأخيرة عددًا من الهزات الأرضية الارتدادية، والتي أعقبت الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية في السادس من فبراير الجاري، والذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في دمار كبير بها في المنشآت، وأسفر عن مقتل أكثر من 45 ألف شخص حتى الآن.