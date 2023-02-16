زلزال بقوة 5.1 يضرب ولاية هاتاي جنوبي تركيا

أشارت هيئة الكوارث والطوارئ التركية إلى أن زلزالًا بقوة 5.1 ضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد.

شعر بها سكان سوريا ولبنان

فيما أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل عن هزة أرضية بقوة 4.7 درجة جنوبي تركيا.

وقال الدفاع المدني في شمال غربي سوريا: إن هزة أرضية جديدة شعر بها السكان، كما شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية.