زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن زلزالاً بقوة 5.3 درجة ضرب محافظة فارس جنوب إيران صباح اليوم الثلاثاء.

وقوع الزلزال

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر في إيران.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني في محافظة فارس حالة التأهب ولا معلومات عن أضرار، وفق وسائل إعلام إيرانية.