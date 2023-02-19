زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب اليابان

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن منطقة هوكايدو بشمال اليابان شهدت زلزالاً بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر.

زلزال إندونيسيا

وكان زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب بحر مالوكو، اليوم، ويقع غربي المحيط الهادئ في إندونيسيا.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلومترًا، عند التقاء خط عرض 2.43 درجة شمالاً وخط طول 126.10 درجة شرقًا، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

زلزال تركيا وسوريا

ويوم 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا ، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجات ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.

46 ألف قتيل

وارتفع عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط، الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا إلى أكثر من 46 ألف قتيل، وعشرات آلاف المصابين، الذي ما زال الآلاف منهم يخضعون للعلاج.

وأعلن رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ارتفاع حصيلة أعداد قتلى الزلازل إلى 40.642 شخصاً، مشيراً إلى استمرار عمليات الإنقاذ والعثور على ناجين رغم مضي أكثر من 12 يوماً على وقوع الزلازل.

وقال رئيس آفاد يونس سيزر، في مؤتمر صحفي أمس السبت، إن الزلازل أثرت على ما يقرب من 10 آلاف حي سكني في 11 ولاية جنوبي تركيا.

الهزات الارتدادية

وأشار إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الأول تجاوزت 5.700، مؤكداً أن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة لليوم الثالث عشر.