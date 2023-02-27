أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إندونيسيا قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه القبض على شخص دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي بالرياض جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة زيلينسكي يقيل قائدًا عسكريًا كبيرًا انخفاض أسعار النفط عالميًا بسبب مخاطر التضخم توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ14 بعدة مناطق سكني: الأعزب لا يستوفي شروط الاستحقاق النيادي أول رائد عربي ينطلق بأطول رحلة للفضاء
أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، في إندونيسيا.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع في الساعة 01:26 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت العالمي المتفق عليه.
وأشار إلى أن مركز الهزات الأرضية يقع على عمق 12 كيلومترا وعلى بعد 101 كيلومتر من مدينة بالو في جزيرة سولاوسي.
ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.