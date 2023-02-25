زلزال بقوة 5.5 درجة يهز منطقة وسط تركيا

شهدت تركيا، اليوم السبت، زلزال جديد بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب وسط البلاد، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية أو مادية.

عدد القتلى

وتجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع يوم 6 فبراير 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت تركيا ارتفع عدد القتلى على أراضيها إلى أكثر من 44 ألفًا. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” إن عدد القتلى من الزلزال تركيا ارتفع إلى 44,218 قتيلاً مساء أمس الجمعة.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا، وهو 5914 قتيلاً، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألفاً.