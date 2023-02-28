زلزال بقوة 5.6 درجات يهزّ وسط تركيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً بقوة 5.6 درجات ضرب منطقة وسط تركيا.

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وكانت إدارة الكوارث التركية، قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن هزة أرضية في قهرمان مرعش بقوة 4,5 درجات، وفق نبأ عاجل لـ”رويترز”.

وقبيل ظهر الإثنين، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب ولاية ملاطية.