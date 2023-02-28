زلزال بقوة 5.6 درجات يهزّ وسط تركيا كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في دوري روشن عن شهر فبراير وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي أحدث زلات بايدن: قد أكون أبيض البشرة لكني لست غبيًا 22 شاحنة إغاثية سعودية تعبر منفذ باب الهوى السوري إقامة كأس أمم آسيا 2023 يناير المقبل واتساب يدعم ملصقاته بميزة جديدة مهمة البرلمان الدنماركي يدرس حظر تيك توك وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية قضية تهدد مسيرة أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً بقوة 5.6 درجات ضرب منطقة وسط تركيا.
وكانت إدارة الكوارث التركية، قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن هزة أرضية في قهرمان مرعش بقوة 4,5 درجات، وفق نبأ عاجل لـ”رويترز”.
وقبيل ظهر الإثنين، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجات ضرب ولاية ملاطية.