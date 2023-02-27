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الهزة الثانية خلال ساعات قليلة

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب حدود الصين

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب حدود الصين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، إنه تم فجر اليوم الاثنين تسجيل وقوع هزات أرضية بقوة 5.6 درجة.

مركز الزلزال

وأشارت الوزارة، في بيانها إلى أن مركز الزلزال وقع على الحدود بين الصين وقرغيزستان، وفقًا لوكالة نوفوستي.

وأضاف البيان: “وقع مركز الزلزال على حدود قرغيزستان والصين، على مسافة 278 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة ألماتا الكازاخستانية. وينتمي هذا الزلزال إلى فئة الطاقة 12.1. وبلغت قوته 5.6، وكان على عمق 10 كيلومترات”.

تكرار الهزات

يشار إلى أن نفس المنطقة، شهدت قبل ساعات قليلة من الهزات المذكورة أعلاه، وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة.

ولم ترد بعد أية تفاصيل عن عواقب هذه الهزات الأرضية.

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