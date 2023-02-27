زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب حدود الصين

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أعلنت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، إنه تم فجر اليوم الاثنين تسجيل وقوع هزات أرضية بقوة 5.6 درجة.
وأشارت الوزارة، في بيانها إلى أن مركز الزلزال وقع على الحدود بين الصين وقرغيزستان، وفقًا لوكالة نوفوستي.
وأضاف البيان: “وقع مركز الزلزال على حدود قرغيزستان والصين، على مسافة 278 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة ألماتا الكازاخستانية. وينتمي هذا الزلزال إلى فئة الطاقة 12.1. وبلغت قوته 5.6، وكان على عمق 10 كيلومترات”.
يشار إلى أن نفس المنطقة، شهدت قبل ساعات قليلة من الهزات المذكورة أعلاه، وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة.
ولم ترد بعد أية تفاصيل عن عواقب هذه الهزات الأرضية.