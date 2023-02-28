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وسط سلسلة من الزلازل تضرب دول العالم

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب سواحل جواتيمالا

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب سواحل جواتيمالا
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر سواحل جواتيمالا في أمريكا الوسطى، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

سلسلة من الزلازل

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ضرب زلزال بقوة 5.2 ريختر على بعد 69 كيلو جنوب جزيرة لا غوميرا.

وجواتيمالا هي دولة في أمريكا الوسطى تحدها المكسيك من الشمال والغرب والمحيط الهادئ إلى الجنوب الغربي، وبليز من الشمال الشرقي والكاريبي وهندوراس إلى الشرق والسلفادور إلى الجنوب الشرقي، بتعداد سكاني يقدر بحوالي 15.8 مليون نسمة، وهي الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أمريكا الوسطى.

يأتي ذلك وسط سلسلة من الزلازل التي تضرب دول العالم بعد الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا وأدى إلى وفاه الآلاف من المواطنين.

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