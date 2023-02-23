زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب مدينة سالتا الأرجنتينية

شهدت مدينة سالتا الأرجنتينية، اليوم الخميس، زلزالًا بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر.

يأتي الزلزال على وقع الزلازل التي شهدتها تركيا وسوريا يوم 6 فبراير، والتي أسفرت عن وقوع العديد من الهزات الأرضية موقعة العديد من القتلى والضحايا.

زلزال تركيا

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الموارث التركية عبر موقعها الرسمي بموقع “تويتر”،أنه تم تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجات على مقياس “ريختر”، في ولاية مالطيا، موضحة أنه تم تسجيلها في الساعة 2:41 بعد ظهر اليوم.

وتأتي هذه الهزة بعد أقل من ساعة على هزة شهدتها نفس الولاية، لكن بقوة 3.90 على مقياس “ريختر”.

ويعد هذا ثاني زلزال يقع اليوم بعدما أعلن التلفزيون المركزي الصيني “سي.سي.تي.في” CCTV، نقلًا عن مركز شبكات الزلازل الصيني، إن زلزالًا بقوة 7.2 درجات هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحًا على عمق 10 كيلومترات.