الأهلي يُطمئن الجماهير بشأن إصابة رياض بودبوز زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب مدينة سالتا الأرجنتينية فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال وزير الرياضة للاعبي الشباب والهلال: فالكم الفوز والتأهل هزة أرضية جديدة تضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر نخوة العوجا والعرضة إرث متجذر في وجدان كل سعودي إنجاز آسيوي استثنائي ينتظر الهلال الصحة: تسجيل 24 إصابة كورونا و55 حالة تعافٍ قانوني: الاستئناف سوف يلغي غرامة تاليسكا! القبض على لص سرق مركزًا لذوي الإعاقة بالأردن
شهدت مدينة سالتا الأرجنتينية، اليوم الخميس، زلزالًا بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر.
يأتي الزلزال على وقع الزلازل التي شهدتها تركيا وسوريا يوم 6 فبراير، والتي أسفرت عن وقوع العديد من الهزات الأرضية موقعة العديد من القتلى والضحايا.
وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الموارث التركية عبر موقعها الرسمي بموقع “تويتر”،أنه تم تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجات على مقياس “ريختر”، في ولاية مالطيا، موضحة أنه تم تسجيلها في الساعة 2:41 بعد ظهر اليوم.
وتأتي هذه الهزة بعد أقل من ساعة على هزة شهدتها نفس الولاية، لكن بقوة 3.90 على مقياس “ريختر”.
ويعد هذا ثاني زلزال يقع اليوم بعدما أعلن التلفزيون المركزي الصيني “سي.سي.تي.في” CCTV، نقلًا عن مركز شبكات الزلازل الصيني، إن زلزالًا بقوة 7.2 درجات هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحًا على عمق 10 كيلومترات.