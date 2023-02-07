زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، في المحيط الهادي بالقرب من منطقة جزر الكوريل الروسية.

وذكرت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 189 كيلومتراً عن مدينة سيفيرو كوريلسك، وعلى عمق 42 كيلومتراً.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

حصيلة ضحايا زلزال تركيا

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المدن التركية أمس الاثنين، إلى 3381 قتيلاً.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، أن زلزالاً بلغت قوته 5.6 درجة هز وسط تركيا، مضيفاً أن الزلزال كان على عمق كيلومترين فقط.