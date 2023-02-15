زلزال بقوة 6 ريختر يضرب الفلبين وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار تغريدة ساخرة وصورة غريبة من إيلون ماسك اللواء الفايز يتفقد جهوزية القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا لقطات لإنقاذ سيدة 74 عامًا بعد 227 ساعة تحت الأنقاض بتركيا وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى معادن الموارد البشرية ترد على ادعاءات فيديو امرأة الخبر: بلاغ غير صحيح لقطة لـ هدف عمر السومة العالمي يُهدي العربي النقاط الـ3 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر إلغاء كل رحلات مطار ميونيخ الجمعة بسبب الإضراب
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة سامار الفلبينية، دون الإعلان عن الأضرار التي تسبب بها الزلزال في الأراضي الفلبينية.
وأعلن مركز الألماني لبحوث علوم الأرض في بيان له نشره موقع فولكانو ديسكفري، المتخصص في رصد الزلازل والبراكين، أن الزلزال ضرب جزيرة سامار الفلبينية على عمق 10 كيلو مترات، شرق إقليم بيكو.
ويشهد كوكب الأرض حالة من الهزات الأرضية المتتالية خلال الأيام الماضية التي تبعت الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي السورية والتركية 6 فبراير الجاري، وأسفر عن مصرع نحو 40 ألف شخص في البلدين، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.
من جانبها، أعلنت إدارة الكوارث التركية، تسجيل 3858 هزة ارتدادية منذ زلزال 6 فبراير الجاري، حيث تعاني تركيا، خلال الفترة الحالية، تبعات الزلزال وويلاته، حيث يجري الآن محاولات إنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض وانتشال الجثث التي ماتت جراء الزلزال.
وضربت هزة أرضية جديدة وسط تركيا، صباح اليوم الأربعاء، في استمرار للهزات الارتدادية التي تضرب البلاد منذ الزلزال القوي فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، والذي بلغت شدته 7.8 درجات على مقياس ريختر.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت شدة الهزة الارتدادية التي ضربت تركيا صباح اليوم 4.6 درجات على مقياس ريختر، ووقعت في مدينة كهرمان مرعش التي ضربها الزلزال المدمر قبل أكثر من أسبوع.