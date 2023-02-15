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ضرب جزيرة سامار على عمق 10 كيلو مترات

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب الفلبين

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب الفلبين
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة سامار الفلبينية، دون الإعلان عن الأضرار التي تسبب بها الزلزال في الأراضي الفلبينية.

وأعلن مركز الألماني لبحوث علوم الأرض في بيان له نشره موقع فولكانو ديسكفري، المتخصص في رصد الزلازل والبراكين، أن الزلزال ضرب جزيرة سامار الفلبينية على عمق 10 كيلو مترات، شرق إقليم بيكو.

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زلزال سوريا وتركيا

ويشهد كوكب الأرض حالة من الهزات الأرضية المتتالية خلال الأيام الماضية التي تبعت الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي السورية والتركية 6 فبراير الجاري، وأسفر عن مصرع نحو 40 ألف شخص في البلدين، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.

3858 هزة ارتدادية

من جانبها، أعلنت إدارة الكوارث التركية، تسجيل 3858 هزة ارتدادية منذ زلزال 6 فبراير الجاري، حيث تعاني تركيا، خلال الفترة الحالية، تبعات الزلزال وويلاته، حيث يجري الآن محاولات إنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض وانتشال الجثث التي ماتت جراء الزلزال.

وضربت هزة أرضية جديدة وسط تركيا، صباح اليوم الأربعاء، في استمرار للهزات الارتدادية التي تضرب البلاد منذ الزلزال القوي فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، والذي بلغت شدته 7.8 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت شدة الهزة الارتدادية التي ضربت تركيا صباح اليوم 4.6 درجات على مقياس ريختر، ووقعت في مدينة كهرمان مرعش التي ضربها الزلزال المدمر قبل أكثر من أسبوع.

 

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