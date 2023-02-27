زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزر الكوريل الروسية

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ضرب زلزال بلغ قوته 6 درجات على مقياس ريختر جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.
وأفاد فرع سخالين للإدارة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في بيان له أنه تم في الساعة (6.27) بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، تسجيل زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهادئ بمنطقة جزر الكوريل الروسية.
وأردف فرع سخالين للإدارة الجيوفيزيائية، أن مركز الزلزال كان على عمق 63 كم وعلى بعد 102 كم جَنُوب قرية جولوفنينو في جزيرة كوناشير.
وأكد البيان المركز الروسي أنه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية ولم يشعر سكان المنطقة بالهزة.