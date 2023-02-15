زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب نيوزيلندا 

تعرضت نيوزيلندا لزلزال قوي، اليوم الأربعاء، بلغت قوته 6.3 درجة شعر به 70 ألف شخص عبر الجزر الشمالية والجنوبية، وقد تركز حول العاصمة ويلينغتون.

زلزالان في 20 دقيقة

وصنفت شبكة GeoNet الزلزال بأنه قوي لاسيما بعد أن تبعته هزة أرضية استمرت 30 ثانية، وبعد ذلك تبع الزلزال الأول آخر بلغت قوته 4.0 درجة على مقياس ريختر بعد نحو 20 دقيقة.

وقال أحد السكان لصحيفة نيوزيلندا هيرالد إن الزلزال كان له ضجة كبيرة أشبه بصوت الرعد، ذلك بينما قال آخر: الأمر كان مثل قطار شحن يندفع من أمام منزلنا، بينما وصفه سكان آخرون بأنه ضخم ومخيف.

لا حوادث جراء الزلزال

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي ولم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة، وذكر متحدث باسم هيئة الإطفاء والطوارئ في نيوزيلندا أنه لم تقع أي حوادث متعلقة بالزلزال.

ويأتي الزلزال بعد يوم من إعلان نيوزيلندا حالة الطوارئ الوطنية بسبب الفيضانات الواسعة والأضرار الناجمة عن إعصار غابرييل الاستوائي، حيث كان قد استيقظ الآلاف على انقطاع التيار الكهربائي كما غمرت المياه المنازل وأدت إلى إغلاق الطرق.

وتسببت العاصفة الهائلة في فوضى كبيرة وعزلت المجتمعات مخلفة وراءها دمارًا هائلًا.