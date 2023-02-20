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سمع صوت انهيار مبان في المدينة

زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب أنطاكيا ويشعر به سكان مصر ولبنان وسوريا وفلسطين

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب أنطاكيا ويشعر به سكان مصر ولبنان وسوريا وفلسطين
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، منطقة أنطاكيا جنوب تركيا وشعر بها سكان مصر ولبنان وسوريا وفلسطين.

 6.3 درجات

وأعلن مركز الرصد الزلزالي بسوريا، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.

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وأعلنت وسائل الإعلام التركي، بوقوع أضرار جديدة بعد الزلزال الأخير في المنطقة، وسماع صوت انهيار مبان في مدينة أنطاكية التركية.

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