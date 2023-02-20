زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب أنطاكيا ويشعر به سكان مصر ولبنان وسوريا وفلسطين

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ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، منطقة أنطاكيا جنوب تركيا وشعر بها سكان مصر ولبنان وسوريا وفلسطين.
وأعلن مركز الرصد الزلزالي بسوريا، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.
وأعلنت وسائل الإعلام التركي، بوقوع أضرار جديدة بعد الزلزال الأخير في المنطقة، وسماع صوت انهيار مبان في مدينة أنطاكية التركية.