زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر جزر تانيمبار الإندونيسية، ولم يتم تحديد الأضرار التي تسبب بها الزلزال بعد، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وبالأمس ضرب زلزال قوته 6.1 ريختر الفلبين، وأعلن مركز الألماني لبحوث علوم الأرض ورصد الزلازل والبراكين، أن الزلزال ضرب جزيرة سامار الفلبينية على عمق 10 كيلو مترات.

هزات أرضية متتالية

ويشهد كوكب الأرض حالة من الهزات الأرضية المتتالية خلال الأيام الماضية التي تبعت الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي السورية والتركية 6 فبراير الجاري، وأسفر عن مصرع نحو 45 ألف شخص في البلدين، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.

3858 هزة ارتدادية

من جانبها، أعلنت إدارة الكوارث التركية، تسجيل 3858 هزة ارتدادية منذ زلزال 6 فبراير الجاري، حيث تعاني تركيا، خلال الفترة الحالية، تبعات الزلزال، حيث يجري الآن محاولات إنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض وانتشال الجثث التي ماتت جراء الزلزال.

ويُذكر أن عددًا من علماء الزلازل في تركيا توقعوا مؤخرًا وقوع زلزال مدمر في اسطنبول، حيث يذكر العلماء أن المدينة تقع عند تقاطع الصفائح التكتونية الأناضولية والأوراسية، على بعد 15-20 كيلومترًا جنوب ذلك الجزء من شق شمال الأناضول الذي يمر تحت بحر مرمرة.

وقالت صحيفة حرييت التركية إن الخبراء يتوقعون زلزالًا ستفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها في كهرمان مرعش، وسيحمل معه عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية.