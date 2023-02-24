زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب هالماهيرا بإندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر منطقة هالماهيرا في إندونيسيا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

الضحايا والمصابون

ولم تفد السلطات الإندونيسية عن أي ضحايا أو مصابين حتى الآن.

وكان زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب بحر مالوكو الذي يقع غربي المحيط الهادئ في إندونيسيا، الأحد الماضي.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلومترًا، عند التقاء خط عرض 2.43 درجة شمالًا وخط طول 126.10 درجة شرقًا، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.