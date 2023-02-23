زلزال بقوة 7.2 ريختر يهز طاجيكستان ومخاوف من عواقب كارثية

أعلن التلفزيون المركزي الصيني “سي.سي.تي.في” CCTV، نقلًا عن مركز شبكات الزلازل الصيني، إن زلزالًا بقوة 7.2 درجات هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحًا

ا (0037 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلامية صينية، فإن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترًا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينغ يانغ الصيني.

والجدير بالذكر أن المنطقة التي ضربها الزلزال لا توجد بها كثافة سكانية، لكن بها بحيرة ساريز مما يعني أن مناطق واسعة مهددة بالغرق في عدد من البلدان.

انهيارات أرضية

من جهتها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال مركزه يقع على عمق 20.5 كلم، وحددت قوته بـ6.8 درجات على مقياس ريختر.

وأضافت أن تقديراتها تشير إلى أن “عدداً ضئيلاً إلى معدوم من السكّان” معرّضون لانهيارات أرضية من جرّاء هذا الزلزال.

وحدّدت الهيئة مركز الزلزال في غورنو-باداخشان وهي منطقة تتمتّع بحكم شبه ذاتي، وتقع في شرق طاجيكستان على الحدود مع كلّ من أفغانستان والصين. وما هي إلا 20 دقيقة على الزلزال حتى وقعت هزّة ارتدادية بلغت قوّتها 5.0 درجات، بحسب المصدر نفسه.

عواقب كارثية

وتعد ساريز التي تشكّلت نتيجة زلزال وقع في 1911 هي إحدى أكبر البحيرات في طاجيكستان، وخلف بحيرة ساريز في قلب جبال بامير، يوجد سدّ طبيعي حيث يحذّر الخبراء من أن العواقب ستكون كارثية إذا ما انهار هذا السدّ.