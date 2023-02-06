زلزال تركيا يدمر قلعة غازي عنتاب التاريخية

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تسبب زلزال تركيا في تدمير قلعة غازي عنتاب التاريخية التي تم بناؤها منذ أكثر من 2200 عام وهي مدرجة في قائمة اليونسكو للمدن الإبداعية وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وكتب موقع صحيفة يني شفق” التركية أن “القلعة التاريخية بغازي عنتاب انهارت”. وبحسب الصحيفة التركية، لم يتم بعد تحديد الأضرار التي لحقت بالحصن.
من المعروف أن تلك القلعة التاريخية مدرجة في قائمة اليونيسكو للمدن الإبداعية.
ووقع زلزال بقوة 7.9 درجة صباح اليوم في محافظة كهرمان مرعش، وأدى إلى دمار في عدد من المدن.
ووفقًا لمكتب حالات الطوارئ فقد توفي العشرات، فيما أصيب المئات، وبقي العشرات عالقين تحت أنقاض المباني المهدمة.