أفادت تقارير بأن تركيا شهدت هزة أرضية جديدة بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، وخلفت الهزة الأرضية الأولى فجر اليوم أكثر من ألف قتيل في سوريا وتركيا، بالإضافة مئات الجرحى.

هزة جديدة

وأعلن مركز أبحاث الزلزال التركي أن الهزة الأرضية الجديدة ضربت وسط تركيا ظهر اليوم، فيما أحدث الزلزال الأول كارثة كبيرة في تركيا وسوريا أدت إلى انهيار مبانٍ وأحياء بأكملها.

وأفاد الرئيس التركي بأن عدد القتلى جراء الزلزال في تركيا ارتفع إلى 912 وأصيب 5383، ولا يمكن التكهن بمدى ارتفاع حصيلة الوفيات نظرًا لاستمرار البحث والإنقاذ.