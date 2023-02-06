وأضاف أردوغان: “الزلزال أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 1939”. وأوضح أن 45 دولة عرضت المساعدة في جهود البحث والإنقاذ.
هزات ارتدادية
وهز زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوبي تركيا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مبانٍ وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش.
ووثقت الكاميرات لحظات من الرعب والفزع عاشها سكان جنوب تركيا جراء الزلزال الأعنف الذي تشهده البلاد والذي دمر أحياء بأكملها فوق رؤوس سكانها.