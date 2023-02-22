زلزال جديد بقوة 4.1 يضرب شمال سوريا وتركيا

أعلنت إدارة الكوارث التركية، صباح اليوم الأربعاء، وقوع هزة ارتدادية بقوة 4,1 درجات على مقياس ريختر في كهرماش مرعش.

هزة أرضية

وشعر سكان شمال سوريا أيضًا بهزة أرضية، في نفس التوقيت الذي ضرب فيه الزلزال تركيا.

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان أيضًا هزة أرضية، صباح اليوم الأربعاء، دون الإعلان عن إصابات أو خسائر.

وفي سياق متصل، أفادت مراسلة روسيا اليوم في فلسطين، اليوم الأربعاء، بأن بعض المواطنين شعروا بهزة أرضية منذ قليل.

توابع الزلزال