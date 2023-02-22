زلزال جديد بقوة 4.1 يضرب شمال سوريا وتركيا

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أعلنت إدارة الكوارث التركية، صباح اليوم الأربعاء، وقوع هزة ارتدادية بقوة 4,1 درجات على مقياس ريختر في كهرماش مرعش.
وشعر سكان شمال سوريا أيضًا بهزة أرضية، في نفس التوقيت الذي ضرب فيه الزلزال تركيا.
وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان أيضًا هزة أرضية، صباح اليوم الأربعاء، دون الإعلان عن إصابات أو خسائر.
وفي سياق متصل، أفادت مراسلة روسيا اليوم في فلسطين، اليوم الأربعاء، بأن بعض المواطنين شعروا بهزة أرضية منذ قليل.
وعلى الرغم من مرور 13 يوماً على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأجزاءً واسعة من سوريا، إلا أنه لم تتوقّف توابعه ممثلة في الهزات الأرضية من حينها حتى الآن، حيث تم تسجيل آلاف الهزات.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، أنه بلغ أحدث إحصائية لضحايا الزلزال رقم 44 ألف حالة وفاة في تركيا وسوريا.
وتسبب الزلزال المدمر في انهيار نحو 84 ألف مبنى في تركيا، أو تضررها بشدة، وفق وزير التخطيط العمراني التركي، مراد كوروم.