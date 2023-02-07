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عقب الزلزال المدمر بجنوب تركيا

زلزال جديد يضرب تايوان بقوة 4.8 ريختر

2023-02-07 الساعة 12:51
زلزال جديد يضرب تايوان بقوة 4.8 ريختر
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال جديد بقوة 4.8 على مقياس ريختر تايوان، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا.

وحسب آخر إحصائية للخسائر البشرية بعد الزلزال المدمر اليوم فقد أسفر حتى الآن 2316 قتيلًا في تركيا و1440 في سوريا، بعدما ضرب الزلزال المدمر جنوب تركيا فجر الاثنين وقد بلغت شدته 7.7 درجة.

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هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا المجاورة قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا الـ2800 على الأقل (في البلدين) واللذين أعلنا عنه في حصيلة غير نهائية.

وقالت كاثرين سمولوود، مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية لوكالة “فرانس برس”: “هناك احتمال مستمر لانهيارات إضافية وغالبًا ما نرى أرقامًا أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية”.

وأضافت: “نرى دائمًا النمط نفسه مع الزلازل ويا للأسف. وهذا يعني أن الأرقام الأولية عن القتلى أو الجرحى سترتفع بشكل كبير في الأسبوع الذي يلي الزلزال”.

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