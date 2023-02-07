بايدن: إسقاط المنطاد لم يضعف علاقتنا مع الصين مواطن يوثق مشهدًا مريبًا داخل مسبح منزله بالرياض بالتزامن مع زلزال تركيا توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق المنكوبة بتركيا الموارد البشرية: لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد زلزال جديد يضرب تايوان بقوة 4.8 ريختر تنبيه من الأرصاد لأهالي جدة ورابغ والليث وبحرة بشأن الطقس أبرز 10 أحداث شهدتها السعودية خلال 24 ساعة في موجز “المواطن” هزة ارتدادية جديدة بقوة 5.5 درجة تضرب جنوب تركيا لقطات لآخر أعمال تركيب الفلل في جزيرة شيبارة مخاوف من ارتفاع ضحايا زلزال سوريا وتركيا لـ 8 أضعاف
ضرب زلزال جديد بقوة 4.8 على مقياس ريختر تايوان، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا.
وحسب آخر إحصائية للخسائر البشرية بعد الزلزال المدمر اليوم فقد أسفر حتى الآن 2316 قتيلًا في تركيا و1440 في سوريا، بعدما ضرب الزلزال المدمر جنوب تركيا فجر الاثنين وقد بلغت شدته 7.7 درجة.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا المجاورة قد يتسبب بسقوط ثمانية أضعاف عدد الضحايا الـ2800 على الأقل (في البلدين) واللذين أعلنا عنه في حصيلة غير نهائية.
وقالت كاثرين سمولوود، مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية لوكالة “فرانس برس”: “هناك احتمال مستمر لانهيارات إضافية وغالبًا ما نرى أرقامًا أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية”.
وأضافت: “نرى دائمًا النمط نفسه مع الزلازل ويا للأسف. وهذا يعني أن الأرقام الأولية عن القتلى أو الجرحى سترتفع بشكل كبير في الأسبوع الذي يلي الزلزال”.