زلزال جديد يضرب شرق تركيا

ضرب زلزال جديد بقوة 5.7 درجة شرق تركيا، اليوم الاثنين، وأعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالاً بقوة 5.7 درجة ضرب شرق تركيا اليوم.

زلزال جديد

وأوضح أن الزلزال الجديد وقع على عمق 7 كيلومترات. وقالت إدارة الكوارث التركية في بيان الاثنين، إن الزلزال كان مركزه مقاطعة مالاطيا وعلى عمق سبعة كيلومترات.

وأتى الإعلان الجديد بعد أيام من كلام خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس الذي ذاع صيته حول الكرة الأرضية مؤخراً، حول حدوث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، و”لكن ربما ليست كبيرة”.

توقعات العالم الهولندي

في حين حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار أنه سيكون حرجاً.

يشار إلى أن زلزالاً مزدوجاً كان ضرب في ذاك اليوم المشؤوم جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

دمار هائل

وقد أودت الكارثة بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي والشمال السوري، بالإضافة إلى دمار هائل، في حين وصل عدد المفقودين ومجهولي الهوية الآلاف.

كما كانت هناك عدة أنشطة زلزالية في عدة أماكن أخرى مثل مصر والعراق، إلا أن أقوى تلك الأنشطة كان الزلزال الذي هز طاجيكستان بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر في حوالي الساعة 8:37 صباح الخميس الماضي على عمق 10 كيلومترات، مما اتفق مع تنبؤات هوغربيتس، الذي قال قبلها إن المنطقة ستتعرض لبعض الأنشطة الزلزالية ما بين 20 و22 فبراير.