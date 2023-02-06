زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا

توفيت السيدة نسوم عرنوس، شقيقة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، مع أحد عشر ابنًا وحفيدًا لها تحت أنقاض بناء انهار في مدينة حماة؛ بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا فجر اليوم الاثنين.

وبحسب وكالة سبوتنيك، فقد وصلت جثامين خمسة منهم إلى المستشفيات ويتم العمل على انتشال الباقين من تحت الأنقاض.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 326 قتيلًا و1024 جريحًا في حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

وقال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال، رائد أحمد، إن سوريا تأثرت بالزلازل الذي حدث في شمال إسكندرون بشكل عام بمختلف مناطقها، لافتًا إلى أن المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب كانت الأشد تأثرًا.

نفي حدوث موجات تسونامي

وأكد أحمد أن الزلزال الرئيسي قوته 7.7 حدث في شمال لواء إسكندرون بمنطقة يابسة أي لم يحدث في البحر وبالتالي ليست هناك مؤشرات على حدوث موجات تسونامي كما يعتقد البعض.

وأفادت تقارير بأن تركيا شهدت هزة أرضية جديدة بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، وخلفت الهزة الأرضية الأولى فجر اليوم أكثر من ألف قتيل في سوريا وتركيا، بالإضافة مئات الجرحى.