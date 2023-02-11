زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب إحدى جزر إندونيسيا

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ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالاً بلغت شدته 6 درجات وقع قرب جزر تالاود الإندونيسية، السبت، على عمق 11 كيلومتراً.
وأضافت أن لا توجد أمواج مد بحري (تسونامي) محتملة في أعقاب الزلزال، فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.
وتقع إندونيسيا على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.
وفي 21 نوفمبر الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5,6 درجة مقاطعة جاوا الغربية في جنوب شرق آسيا، حيث أسفر عن مقتل 602 شخص.
وتسبب زلزال عنيف في ديسمبر 2004 وقع قبالة سومطرة في حدوث تسونامي في المحيط الهندي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في أماكن بعيدة مثل سريلانكا والهند وتايلاند.