زلزال يضرب الجزائر من جديد

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الجمعة، أن سكان ولاية تيسمسيلت غرب الجزائر، شعروا صبيحة اليوم بهزة أرضية جديدة.

هزة أرضية

ووفقًا للمركز الوطني لرصد الزلازل “الكراغ”، فقد تم تسجيل هزة أرضية اليوم الجمعة على الساعة 8 و45 دق.

وأفاد المركز أن الهزة بلغت شدتها 3.1 درجة على مقياس ريختر، مضيفًا أن مركزها 8 كم شمال شرق برج الأمير عبدالقادر بولاية تيسمسيلت.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

هزات سابقة

من المعروف أن الجزائر قد شهدت خلال الأيام الماضية أكثر من هزة أرضية بعدة ولايات.

ومساء اليوم الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب تونغا جنوب المحيط الهادئ.

تزامن ذلك مع هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضربت ولاية كهرمان مرعش التركية.

وارتفع عدد القتلى من جراء الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة في تركيا وسوريا يوم الاثنين إلى ما يزيد على 22 ألف شخص حتى الآن، وسط تحذيرات أممية بأننا لم نقف بعد على حدود الكارثة.