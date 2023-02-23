زلزال يضرب الصين بقوة 7.2 درجة

أفاد مركز شبكات الزلازل الصيني بأن زلزالاً بقوة 7.2 درجة هز طاجكستان، صباح اليوم الخميس، على عمق عشرة كيلومترات.

مركز الزلزال

وذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترًا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينجيانغ الصيني.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بقوة 6.8 درجات وضرب شرق طاجكستان قرب الحدود مع الصين.

حجم الخسائر

ولم تتوفر أي تفاصيل عن مدى الأضرار والخسائر البشرية التي أحدثها الزلزال.