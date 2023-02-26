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بلغت قوته 6 درجات

زلزال يضرب جزر الكوريل الروسية

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ صباحاً
زلزال يضرب جزر الكوريل الروسية
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، سواحل جزر الكوريل الواقعة في الشرق الأقصى من روسيا.

مركز الزلزال

وأفادت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 102كم جنوب غربي قرية غولوفينو، وعلى عمق 63كم تحت سطح البحر.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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