زلزال يضرب جزر الكوريل الروسية

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ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، سواحل جزر الكوريل الواقعة في الشرق الأقصى من روسيا.
وأفادت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 102كم جنوب غربي قرية غولوفينو، وعلى عمق 63كم تحت سطح البحر.
ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.