زلزال يضرب طاجيكستان للمرة الثالثة خلال أسبوع

أفاد مركز رصد الزلازل بأوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، في طاجيكستان، للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع.

قوة الزلزال

وقال مركز رصد الزلازل إن مركز الزلزال يقع على بعد 58 كيلومترًا جنوب غربي التجمع السكني مورغاب الذي يقطنه 10,8 ألف شخص. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترًا.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

تكرار الزلزال

وكان التليفزيون الرسمي في بكين أعلن أن الصين سجلت زلزال بقوة 7.1 ريختر، الخميس الماضي، وقد ضرب الحدود بين اقليم شينيانج الصيني في طاجيكستان، وتكررت الهزة الأرضية في طاجيكستان أمس الاثنين أيضًا.