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زلزال يضرب كرواتيا ويؤثر على 8 دول

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
زلزال يضرب كرواتيا ويؤثر على 8 دول
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوة (5.5) درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، بعض المناطق في كرواتيا، وتم رصده في 8 دول مجاورة.

تفاصيل الزلزال

وأوضح المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال كان بعمق (10) كيلو مترات وعلى بعد (35) كيلو مترًا جنوب شرقي منطقة رييكا.

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وتأثرت بالزلزال عدة دول مجاورة بكرواتيا منها بلغاريا والبوسنة والهرسك والمجر وكوسوفو والجبل الأسود ورومانيا وسلوفاكيا وصربيا.

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