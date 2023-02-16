زلزال يضرب كرواتيا ويؤثر على 8 دول

ضرب زلزال بقوة (5.5) درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، بعض المناطق في كرواتيا، وتم رصده في 8 دول مجاورة.

تفاصيل الزلزال

وأوضح المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال كان بعمق (10) كيلو مترات وعلى بعد (35) كيلو مترًا جنوب شرقي منطقة رييكا.

وتأثرت بالزلزال عدة دول مجاورة بكرواتيا منها بلغاريا والبوسنة والهرسك والمجر وكوسوفو والجبل الأسود ورومانيا وسلوفاكيا وصربيا.