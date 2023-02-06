زلزال يضرب مصر بقوة 7.7

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أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية أن زلزالاً بقوة 7.7 على مقياس ريختر ضرب البلاد، اليوم الاثنين، دون وقوع خسائر.
يأتي ذلك بالتوازي مع زلزال بلغت قوته 7.4 درجات ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
وكذلك مع إعلان المركز الوطني السوري للزلازل، الاثنين، أن 4 هزات بقوة ٥ درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة اسكندرون. كما أعلنت لبنان عن هزة أرضية شعر بها سكان البلاد، بحسب المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء.