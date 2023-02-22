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وسط تفاعل وحضور كثيف

زوار جناح الداخلية في آيدكس 2023 يهنئون المملكة بيوم التأسيس

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
زوار جناح الداخلية في آيدكس 2023 يهنئون المملكة بيوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل عدد من زوار جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي “آيدكس 2023” المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 20 حتى 24 من شهر فبراير الجاري.

وقال العقيد متقاعد عادل الخرف خلال زيارته لجناح الداخلية: “أهنئ المملكة بمناسبة يوم التأسيس وأنا سعيد بزيارة الجناح”، متمنيًا دوام الأمان والتقدم للمملكة.

فيما هنأ أحد الزوار الإماراتيين المملكة بيوم التأسيس، داعيًا الله أن يحفظ الله الأمن والأمان للمملكة وشقيقتها الإمارات.

مشاركة الداخلية

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم غير محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

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