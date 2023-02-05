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أرخص من دفع مصاريف المنزل

زوجان أمريكيان يقرران العيش على متن سفينة لسبب غريب

2023-02-05 الساعة 10:24
زوجان أمريكيان يقرران العيش على متن سفينة لسبب غريب
المواطن - فريق التحرير

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قرر زوجان من الولايات المتحدة العيش على متن سفينة سياحية لأن إيجار المعيشة عليها أرخص من دفع مصاريف المنزل.

التفاصيل

وترك الزوجان أنجيلين وريتشارد بيرك، وظيفتيهما عام 2021، وحزما أمتعتهما وقررا العيش على متن سفينة سياحية تجوب العالم، وفقًا لصحيفة ميرور.

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ولفت الزوجان إلى أنهما كانا يحلمان دومًا بالسفر باستمرار، وبعد أن أجريا حسبة بسيطة اكتشفا أن الإبحار على متن سفينة سياحية ودفع 43 دولارًا يوميًا أرخص بكثير بالنسبة لهما من دفع أقساط قرض المنزل، لذا قررا خوض هذه المغامرة.

وقالت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إن الزوجين باعا منزلهما وممتلكاتهما للحصول على مبلغ يكفيهم لخوض المغامرة، وخلال رحلتهما الطويلة على السفينة تمكنا من زيارة عدة بلدان كإيطاليا وكندا وجزر الباهاما لكن مكانهما المفضل كان سنغافورة”.

وفي تعليق لها على الموضوع قالت الزوجة أنجيلين: هذه رحلة ممتعة بدون عناء حجز الفنادق والمطاعم ووسائل النقل، وهي بحدود ميزانيتنا.

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