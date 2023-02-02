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سلوك الزوجين أصاب الجميع بالصدمة

زوجان يتركان رضيعهما بالمطار لعدم شراء تذكرة منفصلة له

2023-02-02 الساعة 11:25
زوجان يتركان رضيعهما بالمطار لعدم شراء تذكرة منفصلة له
المواطن - فريق التحرير

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قرر زوجان ترك طفلهما عند مكتب تسجيل الوصول بمطار بن جوريون، بعد خلاف حول الاضطرار إلى شراء تذكرة منفصلة له.

التفاصيل

وقالت شركة الطيران أيرلاندية ريان إير: إن الحادث وقع بمطار بن جوريون في تل أبيب، وذكرت وكالة الأنباء المحلية” كان” أن الزوجين كانا يسافران بجوازات سفر بلجيكية إلى بروكسل، وعندما اكتشفوا أنه يتعين عليهم دفع مبلغ إضافي مقابل مقعد لطفلهما، تركوه عند صالة الوصول.

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وأفادت شركة الطيران أن الزوجين لم يدفعا ثمن تذكرة الطفل مقدمًا، وفق ما أورد موقعي ” timesnownews” و” independent”.

وبحسب موظفي المطار فإنهم تركوا طفلهم في عربة الأطفال بجوار المكتب وساروا إلى مركز الجوازات، لذا اعترض طاقم المطار على الزوجين وأمروهم بالذهاب لإحضار طفلهما بعد وقت قصير من دخولهما منطقة التفتيش الأمني، وفي النهاية تم اعتقال الوالدين من قبل الشرطة.

واختتم مدير شركة Ryanair  أن الجميع صدموا من سلوك الزوجين.

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