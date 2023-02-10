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خلال العرض العسكري

زوجة زعيم كوريا الشمالية ترتدي قلادة صاروخ باليستي

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
زوجة زعيم كوريا الشمالية ترتدي قلادة صاروخ باليستي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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ظهرت زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال العرض العسكري، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش، وهي ترتدي قلادة على شكل أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في بيونغيانغ.

وبحسب صحيفة التلغراف البريطانية، فإن السيدة ري سول-جو، ظهرت مبتسمة والقلادة تحيط بعنقها على مأدبة طعام، برفقة زوجها كيم جونغ أون، وابنتها كيم جو آي، 10 أعوام، وحولهم قادة عسكريون.

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قلادة على شكل صاروخ هواسونغ -17

وأشارت الصحيفة إلى أن القلادة ترمز إلى صاروخ هواسونغ -17، الذي تم إطلاقه في العام الماضي، والذي يمكن أن يصل مداه إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وتضمن العرض العسكري الضخم الذي أقيم مساء الأربعاء في ساحة كيم إيل سونغ وسط مدينة بيونغ يانغ، استعراض ما لا يقل عن 10 صواريخ من طراز Hwasong-17، وهي من أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بالإضافة إلى صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يشتبه أنه يعمل بالوقود الصلب.

ولطالما سعت كوريا الشمالية إلى تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، مما قد يساعد في جعل اكتشاف أسلحتها النووية وتدميرها أكثر صعوبة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إنه عندما ظهرت صواريخ باليستية عابرة للقارات في الميدان ملأت الهتافات الحماسية الأرجاء، مضيفة أن العرض تضمن أيضًا إظهار وحدات عمليات أسلحة نووية تكتيكية.

زوجة زعيم كوريا الشمالية ترتدي قلادة صاروخ باليستي

فرصة لرصد تقدم النظام الكوري الشمالي

وتنظم كوريا الشمالية مسيرات عسكرية للاحتفال بالأعياد والمناسبات المهمة، والتي يراقبها المراقبون عن كثب بحثًا عن أدلة حول تقدم النظام المنعزل بشأن أسلحته البالستية والنووية المحظورة.

وقالت الوكالة الرسمية إن العرض أظهر قدرة الضربة النووية الهائلة لكوريا الديمقراطية.

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