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كشفت عن أصعب لحظة مرت عليها

زوجة زيلينسكي تستذكر اللحظات الأولى للحرب الروسية الأوكرانية

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
زوجة زيلينسكي تستذكر اللحظات الأولى للحرب الروسية الأوكرانية
المواطن- فريق التحرير

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كشفت أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أصعب لحظة مرت عليها في الهجوم الروسي على أوكرانيا ما حدث في اليوم الأول من دخول قوات الجيش الروسي إلى بلدها.

أصعب لحظة في الحرب

وقالت خلال لقاء لها مع قناة العربية إن أصعب لحظة كانت إخبار الأطفال بما يحدث، مشيرة إلى أنها كانت لحظة انفصال عائلتها لانشغال زوجها الرئيس زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي بالحرب.

وتابعت: إن مرور عام على نشوب الحرب الشاملة هو تاريخ رهيب لنتذكره، لأنه عام الهجوم والعدوان والقتل، مضيفة: اليوم لا نحيي ذكرى مرور عام على الحرب، لكننا نحتفل بعام مقاومة العدوان، عام الشجاعة، عام من تبادل المساعدة وإنقاذ بعضنا بعضًا، عام الإنسانية، وعام الصداقة.

وأضافت أنا متأكدة من أننا سنتمكن قريبًا من مشاركة الشيء الأكثر قيمة معكم، وهو النصر، انتصارنا المشترك.

ذكرى مرور عام على الصراع الروسي الأوكراني

ويُذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل عامَها الثاني، اليوم الجمعة، حيث يحاول الجيش الروسي أن يوسع مناطق نفوذه في أوكرانيا بينما تتلقى كييف الدعم اللوجستي والعسكري الغربي.

وفي ذكرى مرور عام على بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دعت الصين إلى وقف شامل لإطلاق النار والسعي تدريجيًا إلى تعزيز خفض التصعيد وحل الوضع، لمنع الأزمة من التدهور أكثر من ذلك أو الخروج عن السيطرة.

ونشرت الحكومة الصينية مقترحًا مكوّنًا من 12 بندًا دعت فيه كلًا من موسكو وكييف إلى استئناف مفاوضات السلام، مطالبة بتجنّب استهداف المدنيين.

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