زوج يقطع أوصال زوجته ويوزعها على حديقة بفرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية عن تفاصيل جريمة بشعة، ذهبت ضحيتها سيدة، توفيت بعدما قطع زوجها رأسها.

وعثرت الشرطة الفرنسية على أشلاء تعود لآسيا معتوق في “بوت شومون”، التي تعتبر واحدة من أجمل الحدائق في باريس.

وحصلت السلطات على اعتراف من يوسف معتوق، زوج آسيا، الذي ارتكب الجريمة، وحاول إخفاء الأدلة وأجزاء من الجثة في الحديقة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

تفاصيل الجريمة

وتم الإبلاغ عن فقدان أم لثلاثة أطفال من مونتروي في شمال شرق العاصمة الفرنسية مع إغلاق هاتفها في 6 فبراير.

وبعد أكثر من أسبوع في 13 فبراير، اكتشف بستاني في الحديقة حوض امرأة مخبأة في كيس بلاستيكي تم إلقاؤه في سلة مهملات.

وتدخلت الشرطة وفتحت تحقيقًا كشفت خلاله عن رأس آسيا في كيس نفايات آخر.

هوية القتيلة

وحددت الشرطة هوية القتيلة واكتشفت أن الزوج وهو من أصول جزائرية عامل سابق في محل بقالة، وكان عاطلًا عن العمل لشهور، بينما كانت زوجته تعمل بمجال الأعمال الخيرية، وفقًا لما ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

ووفقًا للجيران، كانت عائلة معتوق محبوبة في المنطقة التي كانوا يقيمون بها، كما أنهم لم يكونوا على خلاف مع أحد.

وخلال التحقيقات، اعترف يوسف بقتل زوجته بعد خلاف منزلي خرج عن السيطرة على حدّ وصفه.

دفاع المحامي

وأفاد محامي يوسف، دومينيك مينكوف، لصحيفة لو باريزيان، أن موكله محطم وبالنهاية فهو إنسان لديه مشاعر، لافتًا إلى أن الأمر متروك للعدالة.

وأضاف مينكوف، أن موكله لا يمتلك سجلًا إجراميًا أو أي مؤشرات على كونه شخصًا عنيفًا.

وأردف المحامي أن يوسف لم يستطع أن يخبر أطفاله بأنه قتل أمهم وبكونه مسؤولاً عن هذا الخطأ الذي لم يكن عازمًا عليه.