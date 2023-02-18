زوج ينام خارج منزله ويلجأ للمحكمة بسبب زوجته سليطة اللسان

مسن تركي يروي معركته المذهلة للبقاء حيًا 8 أيام تحت الأنقاض الدوري السعودي وجهة دي ماريا في حال غادر يوفنتوس رد مسلي آل معمر على نصراوي طلب ضم مودريتش أحلام تدعم فيصل العتيبي وتدعوه للغناء معها موعد مباراة الشباب وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا والد المذيع خالد مدخلي في ذمة الله ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ17 بريطانيا تعد بتقديم أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا عضو بفريق الإنقاذ السعودي في تركيا: ألمنا النفسي أصعب من التعب الجسدي مانشستر سيتي يُفرط في النقاط الثلاث أمام نوتنجهام فورست
روى مذيع برنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، عبدالله الغنمي، قصة زوج ينام خارج منزله ولجأ إلى أحد فروع المحكمة الجزائية بسبب زوجته سليطة اللسان التي لا يقدر على طلاقها بسبب المؤخر الكبير.
فيديو | زوج ينام خارج منزله ويلجأ للمحكمة بسبب لسان زوجته وشخصيتها الشديدة #الراصد pic.twitter.com/XZ3ejiXK7E
— الراصد (@alraasd) February 18, 2023
وقال الغنمي خلال برنامجه: “في قضية شهدتها واحدة من فروع المحاكم الجزائية في المنطقة الغربية، زوج مسكين تقدم بدعوى يطالب المحكمة أن تعاقب زوجته، لأنها سببت له أذى نفسيًا بسبب التلفظ عليه وشتمه أمام أطفاله”.
وأضاف “الرجل المسكين أصبح لا ينام في المنزل، وينام عند أخويه أو في استراحة للهرب من زوجته وتفادي الخلاف معها”.
وقال الرجل في شكواه، إن زوجته قوية الشخصية ولا يستطيع أن يتحدث معها خاصة أنه لا يمكنه أن يطلقها لأنها اشترطت أن يكون المؤخر بقيمة 250 ألف ريال وهو لا يقوى على السداد.
وعرض الرجل القضية على المصالحة واستطاع المصلح أن يصلح بين الطرفين وتمكن من تقريب وجهات النظر بين الزوج والزوجة”.
وختم مذيع برنامج الراصد بقوله: “وأبشركم القضية انتهت ولم تصل للمحكمة والزوج والزوجة رجعا لبعضهما؛ داعيًا الله ألا تتكرر هذه الهوشة من جديد”.