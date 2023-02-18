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لا يقدر على طلاقها بسبب المؤخر الكبير

زوج ينام خارج منزله ويلجأ للمحكمة بسبب زوجته سليطة اللسان

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
زوج ينام خارج منزله ويلجأ للمحكمة بسبب زوجته سليطة اللسان
المواطن - فريق التحرير

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روى مذيع برنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، عبدالله الغنمي، قصة زوج ينام خارج منزله ولجأ إلى أحد فروع المحكمة الجزائية بسبب زوجته سليطة اللسان التي لا يقدر على طلاقها بسبب المؤخر الكبير.

وقال الغنمي خلال برنامجه: “في قضية شهدتها واحدة من فروع المحاكم الجزائية في المنطقة الغربية، زوج مسكين تقدم بدعوى يطالب المحكمة أن تعاقب زوجته، لأنها سببت له أذى نفسيًا بسبب التلفظ عليه وشتمه أمام أطفاله”.

وأضاف “الرجل المسكين أصبح لا ينام في المنزل، وينام عند أخويه أو في استراحة للهرب من زوجته وتفادي الخلاف معها”.

الإصلاح بين الزوجين

وقال الرجل في شكواه، إن زوجته قوية الشخصية ولا يستطيع أن يتحدث معها خاصة أنه لا يمكنه أن يطلقها لأنها اشترطت أن يكون المؤخر بقيمة 250 ألف ريال وهو لا يقوى على السداد.

وعرض الرجل القضية على المصالحة واستطاع المصلح أن يصلح بين الطرفين وتمكن من تقريب وجهات النظر بين الزوج والزوجة”.

وختم مذيع برنامج الراصد بقوله: “وأبشركم القضية انتهت ولم تصل للمحكمة والزوج والزوجة رجعا لبعضهما؛ داعيًا الله ألا تتكرر هذه الهوشة من جديد”.

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