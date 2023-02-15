زيادة الوزن وراء انتشار السكري في السعودية

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كشف الدكتور بسام بن عباس استشاري أمراض السكري والغدد الصماء في الأطفال، ارتفاع نسبة انتشار مرض السكر في المملكة.
#الشارع_السعودي | أ.د.بسام بن عباس: تُعد "زيادة الوزن" السبب الرئيسي لمرض السكري، لأنها تحد من فعالية مستقبلات الأنسولين. @khaledaloqaily
#قناة_السعودية pic.twitter.com/Z9WkU1nrTj
— قناة السعودية (@saudiatv) February 14, 2023
وأشار ابن عباس، خلال لقائه في برنامج الشارع السعودي، على قناة السعودية، إلى أن زيادة الوزن تعتبر السبب الرئيسي لمرض السكري، لأنها تحد من فعالية مستقبلات الأنسولين.
كما أوضح استشاري أمراض السكري، أن نسبة الإصابة بالنوع الثاني من السكري تعتبر الأكثر انتشارًا في العالم لأنها تصيب الكبار بسبب مقاومة الأنسولين.