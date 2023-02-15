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نسبة الإصابة بالنوع الثاني الأكثر انتشارًا عالميًا

زيادة الوزن وراء انتشار السكري في السعودية

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
زيادة الوزن وراء انتشار السكري في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور بسام بن عباس استشاري أمراض السكري والغدد الصماء في الأطفال، ارتفاع نسبة انتشار مرض السكر في المملكة.

زيادة الوزن

وأشار ابن عباس، خلال لقائه في برنامج الشارع السعودي، على قناة السعودية، إلى أن زيادة الوزن تعتبر السبب الرئيسي لمرض السكري، لأنها تحد من فعالية مستقبلات الأنسولين.

كما أوضح استشاري أمراض السكري، أن نسبة الإصابة بالنوع الثاني من السكري تعتبر الأكثر انتشارًا في العالم لأنها تصيب الكبار بسبب مقاومة الأنسولين.

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