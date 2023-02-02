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عدم تجاوز درجة الحرارة 20 دقيقة

زيت الزيتون صالح للقلي والطبخ

2023-02-02 الساعة 12:35
زيت الزيتون صالح للقلي والطبخ
المواطن - فريق التحرير

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أكد الباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن زيت الزيتون صالح للقلي والطبخ.

وتابع الخضيري، خلال مقطع فيديو رائج، أن الدراسات القديمة كانت تحذر من استخدام زيت الزيتون، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت صلاحيته في القلي.

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درجة الحرارة المناسبة

وشدد على ضرورة معرفة درجة الحرارة المناسبة للقلي بزيت الزيتون لتجنب التدخين، وعدم تجاوز المدة المحددة من 18 لـ 20 دقيقة.

وأضاف: أنه في حالة تدخين زيت الزيتون، يجب التوقف عن القلي لأنه سيصبح ضارًّا ومتأكسدًا.

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