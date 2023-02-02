ببغاء يسجن صاحبه ويغرمه 100 ألف دولار زيت الزيتون صالح للقلي والطبخ وزيرة الخارجية الفرنسية تصل الرياض تويتر تطلق ميزات بالجملة لاستقطاب مستخدمين جدد الأهلي المصري يُمطر شباك أوكلاند سيتي بثلاثية طفل صغير يسدد ديون والده بفكرة بسيطة حقيقة إصابة المصارع هالك هوجان بالشلل لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة عمان محمد شريف يضيف ثاني أهداف الأهلي المصري لقطات من حفل افتتاح كأس العالم للأندية
أكد الباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن زيت الزيتون صالح للقلي والطبخ.
وتابع الخضيري، خلال مقطع فيديو رائج، أن الدراسات القديمة كانت تحذر من استخدام زيت الزيتون، ولكن الدراسات الحديثة أثبتت صلاحيته في القلي.
وشدد على ضرورة معرفة درجة الحرارة المناسبة للقلي بزيت الزيتون لتجنب التدخين، وعدم تجاوز المدة المحددة من 18 لـ 20 دقيقة.
وأضاف: أنه في حالة تدخين زيت الزيتون، يجب التوقف عن القلي لأنه سيصبح ضارًّا ومتأكسدًا.