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يعترف بمكاسب ميدانية للقوات الروسية

زيلينسكي: نخوض معركة على كل متر بالأراضي الأوكرانية

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
زيلينسكي: نخوض معركة على كل متر بالأراضي الأوكرانية
المواطن - فريق التحرير

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وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الوضع في دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد بالصعب، معترفًا بمكاسب ميدانية للقوات الروسية.

مكاسب روسية

وأشار زيلينسكي، في خطابه مساء أمس الثلاثاء، إلى أن الوضع صعب للغاية في شرق البلاد في مواجهة القوات الروسية التي حققت في الأسابيع الأخيرة مكاسب ميدانية، خصوصًا قرب باخموت.

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وقال الرئيس في مداخلته المسائية اليومية عبر الفيديو إن الوضع على خط الجبهة، خصوصاً في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، لا يزال صعبًا للغاية. إنها حرفيًا معركة على كل متر من الأراضي الأوكرانية”.

معارك باخموت

من جهته، أكد رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أن مدينة باخموت الأوكرانية، مركز المعارك في شرق البلاد في الأشهر الأخيرة، لن تسقط قريبًا رغم التقدم الروسي الأخير.

ونشر مكتبه الإعلامي عبر قناته في تلغرام: لن نحتفل في أي وقت قريب بسقوط المدينة. وأضاف: “لن يتم الاستيلاء على باخموت غدًا لأن هناك مقاومة قوية، وقصفًا مستمرًا، مطحنة اللحم تعمل، في إشارة إلى الخسائر الفادحة في ساحة المعركة.

مجموعة فاغنر

وتقود مجموعة فاغنر الهجوم على باخموت منذ الصيف وسيطرت أخيرًا على سلسلة من البلدات القريبة في محاولة لتطويق المدينة.

وتابع بريغوجين: “العدو يعزز صفوفه ويرسل باستمرار جنود احتياط إضافيين. كل يوم، يصل 300 إلى 500 مقاتل إلى باخموت من كل مكان، نيران المدفعية تتكثف يوميًا”.

خسائر فادحة

دمّرت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب، إلى حد كبير خلال القتال المتواصل منذ أكثر من ستة أشهر مخلفًا خسائر بشرية فادحة لدى الجانبين.

ورغم أن أهميتها الاستراتيجية موضع تباين، باتت المدينة رمزًا للصراع بين موسكو وكييف للسيطرة على هذه المنطقة الصناعية في شرق البلاد.

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