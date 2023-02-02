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ليس فقط من أوكرانيا

زيلينسكي يحذر من خطة الانتقام

2023-02-02 الساعة 7:00
زيلينسكي يحذر من خطة الانتقام
المواطن - فريق التحرير

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وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أصابع الاتهام إلى روسيا بحشد قواتها المسلحة لما وصفه “الانتقام” من أوكرانيا وأوروبا، التي تدعم كييف في مواجهة الاجتياح الروسي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنّ “روسيا تحشد قواتها. نعلم جمعيا ذلك. تريد الانتقام ليس فقط من أوكرانيا بل أيضاً من أوروبا الحرة”.

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تكثيف الهجمات

وفي الأيام الأخيرة كثّف الجيش الروسي هجماته شرقي أوكرانيا وجنوبها، معلنا تحقيق مكاسب حول مدينة باخموت التي تتعرض للقصف والقريبة من فوغليدار.

وبحسب زيلينسكي فإنّ “حلم أوروبا سلمية لا يمكن تحقيقه إلا مع أوكرانيا وفقط من خلال هزم روسيا وعدوانها”.

وعُقد المؤتمر الصحفي المشترك بين زيلينسكي وفون دير لاين قبل اجتماع عمل بين فريقيهما سيشارك فيه خصوصاً 14 مفوضاً ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل وزيلينسكي.

والجمعة، تعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في كييف تضم فون دير لاين وزيلينسكي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعد أشهر من حصول أوكرانيا على وضع المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

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