Icon

زيلينسكي يرفض خطة السلام الصينية Icon منطقة جازان تتزين ابتهاجاً بـ يوم التأسيس Icon السعودية خلال عصور أثبتت للعالم قوة أمنها وأمانها Icon ماسك للمغردين عبر تويتر: استعدوا للإحباط Icon يوم التأسيس والرؤية .. حالة خاصة من الزهو والفخر Icon أمير الرياض يرعى حفل موسم الدرعية “بدايات” بمناسبة يوم التأسيس Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة اليوم عبر أبشر Icon تفاصيل جديدة في مأساة طفل البئر في مصر Icon الهيئة الملكية تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال Icon الإصابة بـ كورونا توفر مناعة طبيعية للجسم مثل اللقاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بكين تقترحها لحل أزمة أوكرانيا

زيلينسكي يرفض خطة السلام الصينية

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
زيلينسكي يرفض خطة السلام الصينية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي إن لدى كييف خطة سلام خاصة بها، ردًا على خطة السلام الصينية.

حرب عالمية

وأضاف زيلينسكي، في حوار صحفي: إنه لم يكن على علم بتفاصيل خطة السلام الصينية التي تريد تقديمها لحل الأزمة في أوكرانيا.

قد يهمّك أيضاً
استهداف قناة عراقية بقنبلة يدوية بسبب حلقة المحتوى الهابط

استهداف قناة عراقية بقنبلة يدوية بسبب حلقة المحتوى الهابط

الإعلامي القبيع: بعض مشاهير الفلس يهدم العادات والتقاليد والأخلاق

الإعلامي القبيع: بعض مشاهير الفلس يهدم العادات والتقاليد والأخلاق

وكان الرئيس الأوكراني قد حذر من اندلاع حرب عالمية إذا دعمت الصين روسيا ضد أوكرانيا. وقال زيلينسكي، في مقابلة صحفية هذا الأسبوع: “آمل أن تحافظ بكين على تبني موقف عملي، إذا لم تخاطر بالحرب العالمية الثالثة، وأعتقد أنهم يدركون ذلك جيدًا”.

زيارة لموسكو

يزور وزير الخارجية الصينية، وانغ يي، العاصمة الروسية موسكو، بعد جولة أوروبية أعلن خلالها عن خطة صينية للسلام في أوكرانيا.

وخلال حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن العالمي، أعلن وانغ أن الصين لديها خطة سلام، وسيتم الإعلان عنها في ذكرى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بهدف تفعيل الدبلوماسية الصينية في حل الأزمة التي جعلت بكين هي الأخرى في توتر متزايد مع الغرب.

اجتماع شي وبوتين

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يستعد لزيارة موسكو لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في غضون شهور.

وأضاف التقرير أن اجتماع شي مع بوتين سيكون في إطار مسعى لعقد محادثات سلام متعددة الأطراف وسيسمح للصين بتكرار دعواتها لعدم استخدام الأسلحة النووية.

موعد الزيارة

وأفاد التقرير بأن التحضيرات للزيارة في مرحلة مبكرة ولم يتحدد موعد نهائي بعد، مضيفًا أن شي ربما يزور موسكو في أبريل أو  مطلع مايو حينما تحتفل روسيا بانتصارها في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن من المرجح أن يبحث وانغ زيارة شي خلال وجوده في موسكو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساءً
السعودية اليوم

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة...

السعودية اليوم
4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال
الرياضة

4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال

الرياضة
البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية في السعودية
السعودية اليوم

البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن...

السعودية اليوم
طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت الأنقاض في سوريا
العالم

طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت...

العالم
التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML & GLE
السعودية اليوم

التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML &...

السعودية اليوم
قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم الأصحاء بالمرض
صحة وطب‎

قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم...

صحة وطب‎
أفضل وظيفة في عام 2023
حصاد اليوم

أفضل وظيفة في عام 2023

حصاد اليوم
القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد بنفيكا
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد...

الرياضة