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استعدادًا لهجوم روسي مرتقب على كييف

زيلينسكي يناشد بريطانيا لإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

2023-02-08 الساعة 11:20
زيلينسكي يناشد بريطانيا لإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة
المواطن - فريق التحرير

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ألقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، خطابًا أمام البرلماني البريطاني، طالب خلاله بإمداد أوكرانيا بطائرات حربية.

وقدم زيلينسكي خوذة طيران كهدية رمزية مقدمة من الطيارين الأوكرانيين، للبرلمان البريطاني؛ لتحفيز بريطانيا على إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

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وناشد زيلينسكي بريطانيا، وحلفاءه الغربيين الآخرين، بإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، قائلًا: “أناشدكم والعالم بأسره، أمدوا أوكرانيا بالطائرات المقاتلة”.

حشد الدعم لأوكرانيا

تأتي زيارة زيلينسكي لبريطانيا بهدف الحصول على أسلحة أكثر تقدمًا في الوقت الذي تستعد فيه كييف لهجوم روسي متوقع، وتضع خططها الخاصة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية.

واحتشد المئات من المشرعين والموظفين البرلمانيين بقاعة وستمنستر من أجل خطاب زيلينسكي. وكانت هذه هي رحلته الثانية المؤكدة خارج أوكرانيا منذ غزو روسيا قبل نحو عام.

يذكر أن زيلينسكي حشد الدعم لبلاده مرارًا من خلال مثل هذه الخطب- التي تُلقى في الغالب عن بُعد- للمشرعين الغربيين.

وساعد الدعم من الحلفاء أوكرانيا على الدفاع الصارم بشكل مفاجئ- والآن ينخرط الجانبان في معارك طاحنة.

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