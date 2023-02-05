سارق المركبات في قبضة الشرطة بالجوف

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قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات من مواقع مختلفة (تم استردادها).
وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.