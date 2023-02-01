ساعتان تفصلان جمهور طلال مداح عن أول معزوفات ليلة صوت الأرض

تنطلق بعد ساعتين أحداث “ليلة صوت الأرض” التكريمية التي يشارك فيها عشرات الفنانين من أنحاء العالم العربي وفاء لمسيرة الفنان القدير طلال مداح الذي فقدته الساحة الفنية منذ 22 عامًا، وبقي فنه شاهدًا على مسيرة باذخة ومليئة بالتفاصيل التي سيحييها الليلة أكثر من 43 فنانًا وفنانة.

وتشهد الحفلة التكريمية للراحل طلال مداح، أكبر نقل تلفزيوني من نوعه، إذ تُبث على أكثر من 40 قناة دولية، مما يدل على أهميتها ومكانتها في قيمة الفن السعودي والعربي، إضافة إلى مكانة المملكة كوجهة ترفيهية حاضنة لأبرز الفعاليات وأكثرها أهمية لدى مختلف الفئات المجتمعية.

أصوات كبار الفنانين

وفي الحفلة التي تبدأ معزوفاتها عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، تعود أعمال الراحل طلال مداح إلى الواجهة من خلال مسرح محمد عبده أرينا بأصوات مجموعة كبيرة من الفنانين العرب الذين اختاروا المشاركة في ليلته التكريمية وفاءً له، وتفاعلًا مع التغريدة التي نشرها معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والتجاوب الواسع؛ يعكس قيمة المطرب طلال مداح الفنية وقامته الإبداعية بين فناني الأمة العربية.

ويأتي تكريم طلال مداح الليلة نظير ما قدمه للفن السعودي والخليجي والعربي، إضافة إلى تاريخه الغني في نقل عدد من الأسماء الفنية الصاعدة خلال فترة السبعينيات إلى المسارح والمنصات الغنائية الكبرى، وتضم تلك القائمة مجموعة من الفنانين والملحنين والموزعين الموسيقيين.

مسيرة فنية حافلة

وكان طلال مداح خلال مسيرته الفذة قد أسهم بدعم مجموعة من الأصوات العربية، مثل سميرة سعيد التي لحن لها عددًا من الأغاني منها “مشوار”، و”صدق الوفاء”، إضافة إلى الفنانة ذكرى في مجموعة أعمال من ضمنها “ابتعد عني”، و”أعتذر لك”، كما هو الحال مع الأصوات الشابة في مرحلة الثمانينيات، مثل عبدالمجيد عبدالله الذي لحن له مجموعة من الأعمال منها “وادعتني”، و”عندك خبر”، وراشد الماجد في أعمال أخرى منها “عفناك”، و”يومين”.

ولأهمية الكرنفال الفني الكبير الذي ينتظره الفنانون والجمهور على حد سواء، بدأت بوابات المسرح في استقبال الجمهور الذي بدأ في التوافد على المنطقة مبكرًا للمشاركة في المحفل الاستثنائي الذي يتابعه العالم عبر أكثر من عشرات الشاشات التابعة لمجموعة من القنوات المحلية والدولية.