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كان يوثق يومياته عبر السوشيال ميديا

سافر من ألمانيا على الدراجة الهوائية وتوفي على مشارف مكة المكرمة

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ صباحاً
سافر من ألمانيا على الدراجة الهوائية وتوفي على مشارف مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة معتمر سوري يدعى غازي شحادة، مشيرين إلى أنه انطلق من مدينة هامبورج في ألمانيا لزيارة بيت الله الحرام على دراجته الهوائية.

ولفت رواد مواقع التواصل إلى أن غازي كان يوثق كل شيء عبر السوشيال ميديا عن رحلته، لكنه توفي عند مشارف مكة المكرمة، وصلى عليه في المسجد الحرام ودفن هناك.

 

نهاية سعيدة

من جانب آخر، تفاعل رواد موقع تويتر مع المعتمر السوري بعبارات تدعو له بالرحمة وحسن الخاتمة، حيث علق أحدهم قائلًا: لا إله إلا الله، اللهم تقبله، وأضاف آخر: قد وقع أجره على الله.. رحمه الله تعالى.

ودعا مواطن آخر له بالرحمة قائلًا: الله يرحمه رحمة واسعة.. وما تدري نفس بأي أرض تموت.. نال ما أراد، واستطرد آخر: اللهم اغفر له وارحمه وتغمده بواسع رحمتك، وأكرم نزله واجعله في أعلى درجات الجنة، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وألهم ذويه الصبر والسلوان.

 

 

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