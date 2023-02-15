سالم الدوسري أفضل لاعب في يناير بـ دوري روشن

حصد اللاعب سالم الدوسري نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي جائزة أفضل لاعب في شهر يناير في مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لـ دوري روشن عبر “تويتر” جائزة أفضل لاعب التي تسلمها الدوسري.

وقدم الدوسري مستويات مبهرة مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي أُقيمت في المغرب واحتل فيها الهلال المركز الثاني.

أرقام مميزة لـ سالم الدوسري

وأصبح الدوسري، أول لاعب آسيوي يسجل في 3 نسخ ببطولة كأس العالم للأندية، كما أصبح الهداف التاريخي لنادي الهلال في كأس العالم للأندية بإحرازه 4 أهداف، كما أصبح أكثر لاعب سعودي تسجيلًا للأهداف في كأس العالم للمنتخبات وكأس العالم للأندية برصيد 6 أهداف.

كما تمكن الدوسري من معادلة البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل والمصري حسين الشحات بإحراز الأهداف في 3 نسخ بكأس العالم للأندية.